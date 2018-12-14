Самолет в Уфе при взлете ударил хвостом по ВПП

Хвостом о взлетно-посадочную полосу ударил при взлете самолет "Уральских авиалиний" в Уфе. Airbus A321 вылетал в Нижневартовск. Командир доложил об ударе и возможном повреждении хвостового оперения на землю. Было принято решение экстренно прервать полет и направить борт на ближайший аэродром.

Им стал Екатеринбург, где "Уральские авиалинии имеют ремонтную базу, сообщает "Интерфакс". Вскоре самолет благополучно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Никто при ударе хвостом о ВПП не пострадал. Самолет снят с рейсов. Его осматривают техники.