Глава Свердловской железной дороги задержан за взятку

В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержан Алексей Миронов. Это начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД. Возбуждено уголовное дело. У задержанного дома проведен обыск.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого во взятке чиновника, сообщает официальный канал Следственного комитета России в WhatsApp. Операцию по задержанию проводили совместно Уральское следственное управление на транспорте, региональные ФСБ и МВД.

"Интерфаксу" не удалось получить какой-либо комментарий в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Алексей Миронов стал начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.