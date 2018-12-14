Гитарист Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП в Подмосковье

В Пушкинском районе Подмосковья попал в ДТП автомобиль, в котором находился известный российский гитарист и композитор Виктор Зинчук.

Он госпитализирован. К счастью, травма у музыканта, по словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, не тяжелая, так что, возможно, его уже вскоре отпустят из больницы.

Отмечается, что авария на трассе в Пушкинском районе, где столкнулись "Жигули" и "Ауди", пассажиром которой был Зинчук, произошла вечером 13 декабря.

В подмосковном главке МВД рассказали, что авария произошла на восьмом километре Красноармейского шоссе, когда "ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с "Ауди".

Пострадавший пассажир иномарки (которым и оказался известный музыкант) был госпитализирован в Пушкинскую районную больницу. Там ему оказывают всю необходимую помощь.

Виктор Зинчук — рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса". Он считается самым техничным гитаристом в мире.