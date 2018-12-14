ФОМ: Загитова, Нурмагомедов и Акинфеев – спортсмены года

Фонд "Общественное мнение" опубликовал список спортсменов, которые люди в ходе опроса назвали лучшими спортсменами года. Список возглавила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. За нее проголосовало 7% респондентов.

Вторым стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (5%), третьим – вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев (5%). Сообщает РИА Новости. Далее расположились фигуристка Евгения Медведева (4%), футболист Артем Дзюба (4%), тренер Станислав Черчесов (2%)​​​.

Опрос был проведен 8-9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Отмечается, что половина респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Еще 10% заявили, что таких людей среди спортсменов нет.