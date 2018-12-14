Евро упал ниже 75 рублей

Доллар США растет, евро снижается. Это тенденция торгов на Московской бирже 14 декабря. Причем евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября. Доллар подорожал почки на 16 копеек до 66 рублей 40 копеек. Евро потерял в цене почти 25 копеек.

Евро снижается не только в России, но и во всем мире на ухудшении публикуемых статистических данных. Евро преодолел уровень 1,13 доллара. В Евросоюзе в декабре оказался ниже ноябрьского покупательский спрос. Снизились индексы, отражающие ситуацию в сфере услуг, кроме того, немного хуже оказались показатели обрабатывающей промышленности.

Падение активности в еврозоне частично вызвано протестами во Франции. Активность сократилась впервые с июня 2016 года. Также опосредованное влияние на ситуацию вносит и ситуация с Brexit.

Бивалютная корзина в России на этом фоне подешевела на 2,48 копейки — до 70,26 рубля.

На 16 часов 45 минут по московскому времени за доллар дают 66 рублей 34 копейки, а за евро 74 рубля 95 копеек.