ЦБ повысил ключевую ставку, рубль подрос

Рубль вырос на фоне новостей о повышении ключевой ставки.

По данным Московской биржи​​​, курс доллара поднялся на 11 копеек — до 66,35 рубля, курс евро снизился на 27 копеек — до 74,96 рубля. До решения Центробанка доллар поднимался на 23-25 копеек, евро снижался на 17-19 копеек.

Как сообщалось ранее, Банк России в этом году повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 7,75 процента. В комментариях к этому решению регулятор отметил, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков. На инфляционные ожидания влияет предстоящее повышение НДС и неопределенность на внешних рынках, сообщает "Россия 24".

Это уже второе повышение ставки в текущем году. В сентябре ставка выросла с 7,25 до 7,50 процента. В октябре на предыдущем заседании совета директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.

С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале от 5 до 5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к 4 процентам в 2020 году.