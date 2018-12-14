Секретов нет: Кремль готов опубликовать стенограмму с закрытой части СПЧ

В Кремле готовы в случае запроса опубликовать стенограмму закрытой части Совета по правам человека (СПЧ), так как никакой секретной информации там не обсуждалось. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, почему на сайте Кремля опубликована только часть стенограммы этой встречи.

По словам Пескова, заседание изрядно затянулось, поэтому телеканалы не могли транслировать его в прямом эфире полностью. "То, что было в прямой трансляции, мы расшифровали и повесили на сайте президента. Что касается закрытой части, то там, на самом деле, нет никакого секрета, ничего. Поскольку этого не было в эфире, не слушали и не смотрели, мы не стали это публиковать", — объяснил представитель Кремля, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что "здесь нет никакой проблемы" и если это действительно представляет интерес, то "мы подготовим расшифровку и опубликуем".

Заседание СПЧ состоялось 11 декабря. Позднее некоторые члены совета обратили внимание на то, что на сайте Кремля опубликована стенограмма только открытой части заседания.