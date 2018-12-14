Новые правила: час парковки в центре столицы обойдется в 380 рублей

В Москве 15 декабря начнут действовать новые тарифы на парковку. Эксперты считают, что это разгрузит центр столицы.

Во-первых, по всему городу сократится время бесплатной парковки с 15 до пяти минут. Во-вторых, выбраны 237 улиц внутри Садового и на Третьем кольце, где теперь будет действовать максимальный дневной тариф — 380 рублей в час. В ночное время парковка там будет стоить 200 рублей в час.

Среди таких адресов — Пречистенка, Петровка, Ильинка, Охотный Ряд, Неглинная и Цветной бульвар, Театральная и Пушкинская площади. По воскресеньям стоянка на этих улицах тоже будет платной.

На остальных улицах в центре минимальная стоимость парковки составит 80 рублей в час. А по некоторым адресам внутри Садового кольца вводится дифференцированный тариф: от 50 рублей за первые полчаса до 150 в час.