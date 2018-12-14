Налоговый маневр: Москва не обещала Минску никаких компенсаций

Высшие чиновники РФ и Белоруссии продолжают обмениваться критическими высказываниями из-за разногласий относительно последствий налогового маневра в российском ТЭКе и уровня цены на газ для Минска.

Как передает "Интерфакс", первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал общественность о том, что России не обещала Белоруссии выплат компенсаций из-за изменений внутрироссийского налогового законодательства.

Чиновник подчеркнул, что подобные изменения, среди которых налоговый маневр в нефтегазовой отрасли – есть внутреннее дело самой России.

Силуанов рассказал, что тема компенсаций Белоруссии подымалась 13 декабря в ходе заседания совета министров Союзного государства.

По его словам, Москва предложила Минску все вопросы экономического сотрудничества обсуждать комплексно, в русле выполнения Союзного договора от 1999 года, многие положения которого сейчас не исполняются.

Министр финансов России считает, что необходимо придать новый импульс двусторонним отношениям.

По расчетам Центробанка России, базовый сценарий налогового маневра в условиях инфляции в отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в 2019 году должен составить минус 0,1 процентного пункта в 2019 году, 0,0 процентного пункта в 2020 году и 0,2 процентного пункта в 2021 году.