Окинава: США строят военную базу, несмотря на протесты жителей

Протестующие против новой американской военной базы жители японской Окинавы угрожают сорвать строительные работы. Демонстранты перекрыли въезд на стройплощадку, а некоторые даже вышли в море — многочисленные лодки выстроились стеной, заблокировав доставку грунта и песка. Полиция префектуры направила на место боевые вертолёты — пока с целью напугать.

Японские власти собрали у ворот американской базы усиленные отряды полиции и частного охранного предприятия, которые не дают местным жителям заблокировать въезд. Строительство нового объекта Пентагона началось вопреки отчаянным протестам.

Протестующих более тысячи человек, но против спецназа они бессильны. Попытка перекрыть проезд грузовикам закончилась силовой операцией. Пожилых людей бесцеремонно хватают за руки и за ноги, оттаскивают в сторону и укладывают прямо на асфальт. Вырваться никто не пытается. Это бы означало сопротивление стражам порядка, за которое полагается арест.

Этот человек призывает к совести молодых японских полицейских: базу строят для военных США, но столкновение происходят между японцами.

"Это абсурд, что японское правительство строит американскую базу, которая направлена против Китая и России. Появление такого объекта, который будет ссорить нас с соседними странами — недопустимо", — возмущается Муги Такацуки, участница акции протеста.

Отсюда лучше всего видно место, где собираются соорудить новый объект. Сегодня — редкий случай, когда можно наблюдать тренировку американских военных. Как раз сейчас боевые амфибии возвращаются на берег.

70% площади всех объектов 50-тысячной группировки Пентагона, постоянно размещенной в Японии, приходятся на этот крохотный тропический остров. Скопление войск США, защищенных иммунитетом от японских властей — причина многочисленных аварийных ситуаций, включая падение военных самолетов и вертолетов на жилые объекты. А также преступлений — от мелкого воровства до убийств и изнасилований.

Вместе с протестующими отправляемся в море, где место стройки уже объявлено запретной зоной. С патрульных катеров нам непрестанно говорят о том, чтобы мы уходили отсюда.

Здесь как раз уже начались насыпные работы. Вон там вдалеке видна строительная техника. Работают экскаваторы.

Строительство ведется на месте уникального кораллового рифа. Сюда собираются перебросить группировку американских морпехов с другой базы, которая находится в городской черте. Связанное союзническими обязательствами перед Вашингтонм правительство Синдзо Абэ торопится завершить этот объект, не считаясь с мнением жителей собственной префектуры.

Протесты проходят как на суше, так и на море. Сейчас активисты на каяках пытаются прикрепить к заградительным буям плакаты, на которых написано, что они против этого строительства. Протест — это единственное, что осталось у окинавцев. Фактически они поставлены один на один с правительством Японии и США.

Под аккомпанемент протестов строительные работы продолжаются и похоже, что сейчас США и японское правительство настроены довести дело до конца.

Собравшись на берегу, у забора с колючей проволокой, за которым накануне как раз тренировались американские морпехи, местные жители скандируют, что Окинава — это не земля Соединенных Штатов. Хотя, у самих Соединенных Штатов, на этот счет, похоже, иное мнение.