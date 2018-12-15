Тема:
Франция. Протесты "желтых жилетов" 46 минут назад
Новая волна манифестаций: полиция Франции готовится к худшему
"Готовимся к наихудшему из возможных вариантов", — так глава парижской полиции прокомментировал очередные массовые акции протеста "желтых жилетов", которые пройдут 15 декабря. Разогреваться манифестанты начали уже в пятницу.
Это больше напоминает дискотеку, но собравшимся точно не до праздника. Париж вновь бастует накануне большой репетиции – скоро состоится акция "желтых билетов". Здесь, конечно, не только они: большая часть — это французские профсоюзы учителей, врачей, работников железных дорог. Недовольные французы вышли на улицу, несмотря на сохраняющуюся террористическую угрозу. Власти Парижа охраняли это шествие, работали усиленные наряды полиции. Впрочем, полиция охраняет не только собравшихся, но и тех, кто постоянно приходит сюда.
Здесь — не только коренные жители Парижа, но и те, кто не может долгое время найти работу или остаться здесь жить – например, эмигранты. Прибыли сюда и те, кто живет за пределами столицы. "Наши претензии такие же, как и у "желтых жилетов", — говорят они. — Все началось с неудовлетворенности, связанной с налогом на топливо, но их претензии такие же, как и у наших профсоюзов. Потому мы пытаемся сблизиться с "желтыми жилетами", чтобы повлиять на демократические дебаты".
"Того, что объявил Макрон, недостаточно, — считает участница митинга. — Потому что нет общего повышения зарплат. А повышение подоходного налога только для части пенсионеров является мошенничеством, пенсии замораживаются. Мы теряем покупательную способность". Трудности заметили в городе не только жители, но и, конечно, его гости — многочисленные туристы. Многие улицы, которые были на пути шествия, обязательно перекрывала полиция. В том числе — для движения автомобилей и экскурсионного транспорта. В прямом смысле не пройти, не проехать.
Владельцы магазинов, ресторанов, кафе к этим акциям уже привыкли. Именно потому они покупают и устанавливают железные ролл-ставни или вовсе закрывают свой бизнес. Привыкла к этим протестам и полиция.
Впереди — та самая акция "желтых жилетов", а это значит, что у полиции вновь будет усиление. Рядом с открывшейся аптекой дежурят наряды стражей порядка. У них есть слезоточивый газ, специальные защитные шлемы, каски, маски. Все это, возможно, полиция будет использовать уже завтра.
"Наша задача — приготовиться к наихудшему сценарию. В соцсетях по-прежнему много призывов к манифестациям в Париже, причем зачастую распространяют их наиболее активные, крайне радикальные граждане, — рассказывает Мишель Дельпюэш, начальник столичной полиции. — На улицах Парижа 8 декабря наблюдались сцены погромов, грабежей. Наша задача — бороться с этим, в том числе вдали от центра протеста на Елисейских полях. Я встречался с бизнесменами. То, что они рассказали, шокирует. Точная сумма ущерба до сих пор не установлена".
Режим террористической угрозы сохраняется, потому что после событий в Страсбурге многие опасаются, что на акции протеста в Париже тоже может случиться теракт.
Ранее по теме
-
Национальное собрание Франции намерено объявить вотум недоверия правительству Макрона1 сутки назад
-
Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит3 суток назад
-
"Елисейский молчун" Макрон обидел и унизил народ3 суток назад
-
Экономические реформы Макрона обойдутся бюджету Франции в 10 миллиардов евро3 суток назад
-
Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ4 суток назад
-
Париж приходит в себя после погромов4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
- Мария Бутина пошла на сделку со следствием
- Французская полиция подтвердила гибель Шарифа Шеката
- В "Яндексе" появилась дата смерти Порошенко
- Лукашенко ответил на "намеки" Медведева
Самое читаемое
-
Известного актера нашли на улице
- Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
- Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство
- За оторванную на съемках руку актриса требует 180 миллионов. Видео
Вести.Экономика
-
Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Лидеры ЕС указали Лондону на дверь
- Цены на нефть в Канаде взлетели на 85%: как такое возможно?
- Исследование: число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вдвое
- МИД РФ: Украина готовит военную провокацию в Донбассе
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч
- Рассекречена внешность серийной Toyota Supra
- В России представили два новых кроссовера Dongfeng
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Как не переедать на Новый год: 5 простых и понятных рекомендаций
- Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Говорят ученые: у застенчивых людей не такое похмелье, как у всех остальных
- Есть вопрос: насколько безопасен сок алоэ (и есть ли в нем смысл)
- Эмоциональное выгорание: как понять, что это случилось с вами
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Фуркад против русских биатлонистов и журналистов
- Красной икры стало больше, и она подешевела
- Украинские мужчины бегут от военного положения
Вести-Москва
-
Коллекторы испортили целый подъезд, но ошиблись домом
- Задержан 17-летний москвич, обстреливавший трамваи из пневматики
- "Путешествие в Рождество" начинается
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак