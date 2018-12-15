Генеральный директор хлебозавода "Черкизово" объявлен в розыск

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителя ОАО "Черкизово" – завода, который выпускает хлебобулочную продукцию. Генеральный директор хлебозавода подозревается в невыплате сотрудникам зарплаты свыше двух месяцев. Об этом сообщили представители пресс-службы СК РФ.

Как уточняется, заработная плата полностью не выплачивалась работникам с августа текущего года, а общая сумма задолженности по меньшей мере 100 сотрудникам составила более 100 миллионов рублей.

В офисе ОАО "Черкизово", а также по месту жительства генерального директора и бухгалтера компании проведены обыски. Генеральный директор, скрывшийся от следствия, объявлен в розыск, сообщает газета "Известия".

ОАО "Черкизово" входит в компанию "Настюша" – крупный пищевой и сельскохозяйственный холдинг, 99 процентов которой принадлежит бизнесмену Игорю Пинкевичу. В августе текущего года его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

22 ноября прокуратура Москвы завела уголовное дело против руководства торгового дома "Настюша" также в связи с невыплатами денег сотрудникам. Общая задолженность тогда превысила 80 миллионов рублей.

Помимо ОАО "Черкизово" в ТД "Настюша" входят ЗАО "Хлебозавод №18", ОАО "Москворечье", ОАО "Яуза-Хлеб" и ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат".