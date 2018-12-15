Хакеры из Anonymous рассказали, кто хотел заминировать Севастополь

Хакеры из группировки Anonymous обнародовали очередную порцию документов о проекте Integrity Initiative, финансирующем его "Институте государственного правления" и о его руководстве.

В числе опубликованных в Сети документов – исследование института реакции на дело Скрипаля, список экспертов, ряд счетов, а также документы и паспортные данные директора института – Кристофера Донелли. Именно он, как сообщают хакеры, был инициатором расследования "российской угрозы", а также выступал за расследование британским парламентом "российского вмешательства" в каталонские выборы. При этом британская разведка платила агентам за ложные показания по этому делу. Хакеры отмечают, что Донелли часто использовал спецслужбы для того, чтобы ввести в заблуждение членов парламента.

В 2014 году, судя по данным Anonymous, Донелли предложил в рамках "военных мер" заминировать Севастопольскую бухту, обеспечить у берегов недавно вернувшегося в состав Росси Крыма "санитарный кордон с войсками и минами". Он также предложил использовать "большое микроволновое противоспутниковое" оружие, которым, по его мнению, когда-то располагала Украина. Директор "Института государственного правления" приглашал в Британию сотрудников украинских спецслужб, при этом визиты оплачивались министерством обороны Королевства.

Впервые документы о деятельности проекта "Института государственного управления" и проекте Integrity Initiative хакеры обнародовали в ноябре 2018 года. Они предположили, что Британия использует этот проект для вмешательства в дела стран ЕС и для информационной войны против России, передает РИА Новости.