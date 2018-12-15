Макрон в Страсбурге почтил память жертв теракта 11 декабря

Сразу после саммита в Брюсселе Эммануэль Макрон отправился со срочным визитом в Страсбург. Там в сопровождении главы МВД Франции он принял участие в траурной церемонии в память о погибших во время теракта на рождественской ярмарке во 11 декабря.

Жертвами преступника стали четыре человека, еще 11 по-прежнему остаются в больницах. Террористу удалось сбежать, напоминает телеканал "Россия 24". Его искали двое суток, а затем ликвидировали.

Макрон заявил, что многие жители Франции все еще охвачены страхом, и пообещал, что все места массового скопления людей будут находиться под усиленным контролем и охраной.