Чемпионат DigitalSkills в Казани: нейропилоты, цифровая мода и другие чудеса будущего

В Казани проходит чемпионат по информационным технологиям. Участвуют представители компаний в сфере IT, студенты и школьники из 35 регионов России. Состязания проходят по стандартам всемирно известного турнира WorldSkills.

Каждое движение и поворот механизмов небольшого робота производится исключительно с помощью силы мысли. Нейропилоты надевают шлемы с электродами, инженеры высчитывают алгоритм, по которому 4-колесный механизм перемещается за счет изменения настроения человека.

"Мы управляем эмоциональными состояниями головного мозга человека, — говорит Павел Отто, преподаватель политехнического колледжа Москвы. — Участники первого модуля с помощью медицинского оборудования должны вычислить эмоциональное состояние, в котором впоследствии нейропилоты будут управлять колесным роботом".

Трехмерную модель человека снимают по 200 параметрам. Цифровые модельеры сделают костюм с иголочки без дополнительных замеров и даже без личной встречи с заказчиком: портному достаточно увидеть сканированную копию клиента. "В виртуальный мир переносится производство прототипов одежды, можно ускорить процесс пошива", — поясняет Ирина Фечкина, международный эксперт Digital fashion designer".

Инженеры оборудуют комплекс для автоматизированного выращивания в квартирных условиях клубники или любой другой садовой культуры. Весь процесс после высаживания — без участия человека: удобрение, интенсивность полива и освещения система выбирает самостоятельно. "Для выращивания растений здесь у нас используется технология гидропоники. Это — стеллаж с насосами, которые обеспечивают полив растений, состояние среды", — показывает Антон, педагог колледжа малого бизнеса Москвы.

Крупнейший в Поволжье выставочный центр "Казань Экспо" в дни проведения чемпионата превратился в гигантскую лабораторию по производству IT-продукции. DigitalSkills собрал более 250 участников из 35 регионов России.

Чемпионат России среди молодых IT-профессионалов неслучайно проводится в Татарстане. Именно здесь в будущем году состоится всемирный чемпионат WorldSkills 2019. Темпы роста экспорта программного обеспечения могут обогнать даже сельское хозяйство.

"Экспорт IT в России он сравним по сумме с экспортом вооружения, — говорит Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Татарстана. — Но важно понимать, какие затраты в производстве вооружения — и какие затраты производства IT, где основной составляющей является оплата труда, и при этом ты развиваешь человеческий капитал".

"Этот чемпионат поддержали университеты, которым интересна IT-компетенция, компании, — говорит Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). — Для IT-шников это формат массовой подготовки новых цифровых работников. Он состоялся — и это главное достижение".

В каждой компетенции чемпионата Digital Skills судьи и эксперты оценивают качество и время, за которое участники выполняют задание. Для IT-специалистов эта площадка стала еще и возможностью доказать себе и своим работодателям: будущее уже наступило, надо лишь качественно применять свои знания.