Барбашев отметился голом в матче "Сент-Луис" – "Колорадо"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев стал автором одной из шайб своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш". "Блюзмены", уступая по ходу встречи, сумели одержать победу в овертайме со счетом 4:3.

Помимо Барбашева в составе победителей отличились Колтон Парайко (дважды) и Райан О'Райли. У "лавин" шайбы забросили Свен Андригетто, Мэтт Калверт и Джей-Ти Компфер.

Еще в одной встрече дня "Виннипег Джетс" в гостях оказался сильнее "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 4:3. Победитель здесь также определился в овертайме.