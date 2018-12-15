В Якутии в ДТП пострадали дети

В Якутии на 770 км федеральной автотрассы "Вилюй" в аварию попала машина с детской спортивной командой, пишет ТАСС. Как рассказала замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая, в больницу попали пять пострадавших, в том числе двое детей. Их травмы оцениваются врачами как средней степени тяжести.

Всего в автомобиле находились семь детей, ехавших на соревнования, сообщили в Следственном комитете по Якутии.