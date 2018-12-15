Детская спортивная команда пострадала в ДТП по вине пьяницы

В Якутии на трассе "Вилюй" лоб в лоб столкнулись УАЗ и Ford Escape. Как рассказали РИА Новости в ГИБДД, нетрезвые водитель Ford и его пассажир направлялись в Якутск. Водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ, в котором на соревнования по волейболу ехала детская спортивная команда. Водитель УАЗ был трезв. Школьная машина ехала без сопровождения ГАИ.

В аварии получили травмы два юных спортсмена, их тренер, водители и пассажир Ford. Дети 2002 и 2003 года рождения госпитализированы, а остальных отпустили домой.