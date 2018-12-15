Посол РФ в Австрии: никаких доказательств вины наших биатлонистов не представлено

Австрийская полиция не представила никаких доказательств вины членов сборной России по биатлону. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями прокуратуры Австрии.

"Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено, — говорится в заявлении посольства, которое цитирует ТАСС. — Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет".

Напомним, в ночь на 13 декабря в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит состоялся в рамках расследования в отношении наших спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, который прошел в австрийском Хохфильцене в 2017 году.