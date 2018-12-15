Захвачен Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП

В субботу группа неизвестных захватила Свято–Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в Виннице. Спортивного телосложения молодые мужчины забрала у охраны зданий ключи и выгнала священников РИА Новости. Захват храмового комплекса осуществили около 20 неизвестных.

В субботу на Украине пройдет "объединительный собор", организованный неканоническими церквями и киевскими властями. Инициаторы церковного раскола на Украине рассчитывают получить от Вселенского патриарха Варфоломея разрешение на автокефалию.

За 2014-2016 годы каноническая УПЦ потеряла 40 храмов.