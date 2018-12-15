Из больницы на лед: Коляда выступит на чемпионате страны

Одиночник Михаил Коляда выступит на чемпионате России пор фигурному катанию, который стартует 20 декабря в столице Мордовии Саранске. Некоторое время назад сообщалось, что спортсмен попал в больницу. Его тренер Валентина Чеботарева сообщила, что Михаил выйдет на лед.

"У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас, — цитирует Чеботареву агентство ТАСС. – Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России и будем выступать".