Завершившая карьеру Заварзина будет учиться в Лондоне на дизайнера

Чемпионка мира и бронзовая медалистка Олимпийских игр-2014 российская сноубордистка Алена Заварзина поступила в престижный британский университет Central Saint Martins — Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, который находится в Лондоне.

"Последние два месяца я делала портфолио и на этой неделе с первого раза поступила, — рассказал Заварзина, которую цитирует Sports.ru. — Экзаменов нет – было интервью. Учеба начнется в сентябре и будет длиться три года. Направление – коммуникативный графический дизайн".

Напомним, спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры в августе 2018 года. Тогда сноубордистка объяснила такое решение отсутствием целей, желания находиться в спорте и начавшейся депрессией. Говоря об учебе, Заварзина отметила, что успехи в спорте ей помочь не могли.

"Если бы я рассказала, что чемпионка мира по сноуборду и трижды ездила на Олимпиаду, они бы ответили: ну, молодец. А искусство и дизайн тут при чем? Что мне реально помогло, так это организованность, целеустремленность, фокус, драйв и железная хватка", — отметила Заварзина.

По информации с сайта университета, где будет обучаться Заварзина, стоимость обучения с 2019 года для студентов не из Великобритании и Евросоюза составляет около 20 тысяч фунтов в год.

"В этот колледж берут далеко не всех, тем более сразу на бакалавра, — сказала сноубордистка. — Очень взволнована и до сих пор в шоке. Сильно сомневалась, что мои креативные искания могут кого-то заинтересовать, поэтому успешное поступление – уже признание. Дальше будет тяжелее, но такое чувство, будто грузовик со сладостями перевернулся на моей улице".

"Большинство людей твердили: слушай, не занимайся ерундой, катаешься на сноуборде – и катайся. Тренируй детей или работай в спортивной структуре. Больно слышать, когда тебе говорят, что единственное, на что ты способен – это поворачивать на доске по снегу. Я очень горжусь собой, потому что впервые за 10 лет добилась чего-то не своими ногами", — добавила Заварзина.