Лерой Сане назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций подвел итоги традиционного конкурса поклонников игры, которые выбирали лучшего игрока очередного тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал по мнению болельщиков полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Хавбек из германии, выступающий за чемпионов Англии, в матче 6-го тура группового раунда против земляков из "Хоффенхайма" (2:1) отметился голевым дублем, напоминает официальный сайт УЕФА. Сане опередил в голосовании форварда "Пари Сен-Жермена" Неймара, защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона и нападающего "Янг Бойз" Гийома Оаро.