Акции "желтых жилетов": задержания и смертельное ДТП

Парижская полиция сообщила о 73 задержанных в ходе беспорядков. В субботу на улицы вышло меньше протестующих, чем в прошлые выходные, но их группы более мобильны. 8 декабря к 12 часам только в Париже были задержаны 500 человек, пишет ТАСС.

В основном участники акций протеста собрались на площади Европы, однако, 200 "желтых жилетов" выбрали местом сбора Елисейские Поля.

Как сообщило радио France Info, действия "желтых жилетов" могли привести к гибели сорокачетырехлетней женщины на севере Франции. Манифестанты перекрыли дорогу к коммуне Суасон. Водитель машины, в которой ехала погибшая, попытался развернуться через встречную полосу, но не смог завершить маневр. В машину врезался встречный автомобиль. Мужчина помещен под стражу, пишет РИА Новости.