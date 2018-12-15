К "желтым жилетам" присоединились "красные кофты" с голой грудью

Женщины с обнаженной грудью устроили акцию протеста в Париже, сообщает издание La Parisien.

Пять женщин в образе символа Франции Марианны, одетые в красные кофты, провели акцию на Елисейских полях, где проходит пятый этап протестов "желтых жилетов". Участницы акции, лица и грудь которых были выкрашены краской под бронзу, простояли полчаса перед кордоном полиции и удалились.

Издание высказало предположение, что акция организована либо участницами движения "Фемен", либо акционисткой Деборой де Робертис.

К 11 часам утра (13.00 по Москве) в протестах по всей Франции участвовали около двух тысяч человек, в том числе около тысячи в Париже.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.