Кубок IBU. Антон Бабиков взял серебро в биатлонном спринте

На втором этапе Кубка IBU по биатлону в итальянском Риднау завершился очередной соревновательный день. Субботнюю программу венчал мужской спринт и в этой гонке на 10 км наш Антон Бабиков занял второе место. Первым стал норвежец Йоханнес Дале.

Сборная России была представлена в этот день в гонке следующим составом: Игорь Малиновский (стартовый номер №39), Сергей Корастылев (№47), Александр Поварницын (№75), Бабиков (№78), Петр Пащенко (№93) и Василий Томшин (№126). Из наших только Бабиков и Корастылев отстреляли "на ноль".

В результате у Антона второе место, Сергей пришел на финиш седьмым. Поварницын с двумя промахами стал 12-м, Пащенко и Томшин с тем же результатом на стрельбе – 21-м и 24-м соответственно. Молодой Малиновский лишь одну пулю пустил в "молоко", но на финише оказался только 33-м.