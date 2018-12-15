Россияне завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где длина бассейна составляет 25 метров вместо традиционных 50. В очередной соревновательный день сборная России завоевала одну золотую медаль.

Вновь отличилась мужская команда, которая выиграла комбинированную эстафету 4 по 50 м. В составе россиян плыли Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов. Наши показали результат 1 минута 30,54 секунды и опередили главных конкурентов из США (1.30,90). Третьей стала команда Бразилии (1.31,49).

Эта медаль стала 11-й для сборной России на нынешнем турнире. В активе россиян теперь пять золотых, три серебряные, три бронзовые награды.