Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Австрии, Логинов - 7-й

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке преследования на 15 км победу одержал француз Мартен Фуркад, который преодолел дистанцию за 32 минуты 22,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни единого промаха.

Вторым с одним промахом стал немец Арнд Пайффер (отставание — 13,7 секунды). Замкнул тройку отработавший чисто на всех рубежах норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание — 16,1 секунды).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (два промаха, +43,0 секунды), который после восьмого места в спринте в гонке преследования стал седьмым. Матвей Елисеев (5 промахов, +2 минуты 23,9 секунды) — 29-й, Евгений Гараничев (2 промаха, +3.10,7) — 39-й, Дмитрий Малышко (5 промахов, +4.13,3) — 48-й, Алексей Слепов (3 промаха, +4.16,1 — 49-й).

Отметим, что ранее в субботу международный союз биатлонистов (IBU) на своем исполкоме принял решение не применять санкции к пятерым российским биатлонистам, которых австрийская полиция подозревает в нарушении антидопинговых правил. В их число входит Логинов, а также Алексей Волков, Антон Шипулин, Ирина Старых и Евгений Гараничев.