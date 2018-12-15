Мария, русская душою: теннисистка Шарапова готова вновь покорять корты

Как себя чувствуют те, кто связан и с Россией, и с Америкой? Один из таких примеров — великолепная теннисистка Мария Шарапова. На днях "Вести" уже показывали отрывки из интервью с ней, но сегодня то, чего в эфире не было.

Такой ее нечасто увидишь. Изящная Мария Шарапова в зале с тяжелой штангой. Силовые упражнения, работа с серьезными весами. А ведь Шарапова воспитана в традициях классической школы тенниса, которую отличает не сила, а пластика, отточенная техника и интеллект игры.

Так на что делает ставку бывшая первая ракетка мира, готовясь вновь покорять самые престижные корты?

- Сейчас теннис меняется, становится более мощным видом спорта. Как вы к этому относитесь?

- Теннис, когда мне было 17 лет, это не теннис, который сегодня. Я думаю, что он намного физический, чем он был. На сегодняшний день я делаю все в тренажерном зале, тогда я только проводила время на корте. Сейчас надо, чтобы плечо было крепкое, чтобы колени были крепкие, это дополнительное время. Да, времена меняются, мы должны тоже меняться, — говорит заслуженный мастер спорта России по теннису Мария Шарапова.

Новую Шарапову открыли для себя не только поклонники тенниса, а еще более широкая аудитория — сладкоежки. Когда Мария стала периодически менять спортивную форму на деловой костюм бизнесвумен и основала свой бренд конфет и шоколада — Shugarpova. В названии обыгрывается английское слово сахар и фамилия теннисистки. В одних только штатах 50 тысяч точек продаж, а саму компанию оценивают в 20 миллионов долларов.

- У меня такие воспоминания детства были, когда я прилетела в Америку и ходила в кинотеатр, там был такой сорт… ассорти конфет, которых я в России не видела. И вот с этими воспоминаниями мы с моим агентом Максом сидели за столом. И я ему сказала: "Слушай, у меня есть идея!"

- Очень вкусные конфеты, мы регулярно пробуем.

- Я тоже регулярно, но никому не говорю.

Один из хитов — жевательная резинка в виде теннисных мячиков с подписью "Вкус победы".

- Вы живете в США, но выступаете под российским флагом. И вы были среди тех, кто нес олимпийский огонь.

- Вы так говорите у меня даже мурашки по коже, как вспоминаю, — говорит теннисистка.

- Вы себя больше американской или русской ощущаете?

- Не секрет, что большую часть жизни я живу в США, но, открою вам секрет небольшой, когда я выступаю на родине у меня такие ощущения, которых нет, когда я выступаю в США. Да, я больше говорю по-английски, чем по-русски. Когда я говорю дома по-русски, то у меня внутри в сердце родина.

Трудно представить, но уроженка города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, а затем жительница Сочи Шарапова ни разу не была в Санкт-Петербурге. И вот в январе после Открытого чемпионата Австралии она приедет в город на Неве. Выступать на турнире Lady's Trophy. Он, к слову, только что был признан лучшим турниром WTA 2018 года в категории премьер. И в наступающем году борьба ожидается жаркая.

Кроме Шараповой в Петербурге сыграют трехкратная победительница Уиблдона Петра Квитова, 9 ракетка мира Кикки Бертенс, а также еще одна россиянка Дарья Касаткина – 21-летняя спортсменка, которая уже подбирается к верхним строчкам мировых рейтингов.

Так что на турнире Lady's trophy в Санкт-Петербурге возможно будет русский финал.

