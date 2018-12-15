Формула-Е. Первую гонку сезона выиграл португалец да Кошта

В то время, как ведущие автомобильные серии мира ушли на зимний перерыв, свой пятый сезон начал чемпионат планеты по автогонкам на электромобилях – "Формула-Е". Первую гонку в Саудовской Аравии выиграл португальский пилот BMW i Andretti Motorsport Антониу Феликс да Кошта.

Португалец до последнего из 33-х кругов вел отчаянную борьбу с экс-пилотом "Формулы-1" Жаном-Эриком Вернем из команды DS Techeetah и выиграл всего 0,462 сек. В шестерку лучших вошли Жером д’Амброзио (Mahindra Racing), Митч Эванс (Panasonic Jaguar Racing), Андре Лоттерер (DS Techeetah) и еще один бывший формулист Себастьян Буэми (Nissan e.dams).

Да Кошта возглавил общий зачет "Формулы-Е" в споре пилотов, а в командном состязании впереди сразу две "конюшни" – немецкая BMW i Andretti Motorsport и китайская DS Techeetah набрали по 28 очков. Впереди у спортсменов еще 11 этапов соревнований и ближайший пройдет 12 января 2019 года в Марокко.