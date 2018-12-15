На Украине избран предводитель новой церковной структуры
Мы от церкви люди далекие. Впрочем, то, что происходит в эту субботу вокруг церкви на Украине, это, скорее, политика. А еще, конечно, это правозащитная тема. Что-то не так, когда люди хотят ходить в одну церковь, а им предъявляют другую. Как бы то ни было, запомним имя Епифаний. В русском просторечии Епифан — это мужское имя от греческого "явленный". Вот именно Епифаний (в миру Думенко) предъ-явлен в Киеве как предстоятель "новой церкви".
Массовку под стены Софийского собора начали свозить еще затемно. Автобусы из регионов вдоль всего Крещатика. Вход на площадь строго по спискам. Паспорта сверяет СБУ.
Учителя, медики, сотрудники сельских администраций. Бюджетникам из глубинки была команда сверху.
Церковь – раскольническая, киевского патриархата. В толпе и автокефалы, и греко-католики. На некоторых военный камуфляж.
Назначенный на 10 утра так называемый "объединительный собор" никак не начинался. Порошенко появился только к полудню.
Почти трехчасовую задержку объяснили в близком к Константинополю церковном информационном агентстве.
"Представители Вселенского патриархата якобы просят президента Порошенко выполнить обещание об участии в соборе десяти архиереев канонической украинской православной церкви".
Чтобы придать сборищу легитимность, УПЦ с самого начала отказалась разговаривать с раскольниками, в церковном мире никем не признанными. СБУ пришлось откровенно давить. Еще накануне силой пытались привезти в Киев митрополита Агапита.
"Ко мне пришли люди из Службы безопасности. Предложили поехать в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Мы поехали, сотрудник службы безопасности и я, на своем автомобиле", — говорит митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский УПЦ Агапит.
"Что происходит с митрополитом Агапитом, это лишнее подтверждение того, как работает действующая власть по оказанию давления", — говорит депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
Сам Симеон, к которому силовики везли Агапита на разговор, на Соборе был. Вместе с еще одним иерархом УПЦ. В УПЦ отреагировали немедленно.
Глава канонической церкви — митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — раскол не комментирует. Он уже все сказал Варфоломею. Накануне встречался с детьми, которых наградил за участие в конкурсе "Будущее Украины". И даже среди тех, кто пришел сегодня на Софийскую площадь, именно он остается символом веры на Украине.
В президиуме Собора — присланные Варфоломеем экзархи. И президент Порошенко по правую руку от командированного из Стамбула митрополита Галльского Эммануила.
"Государство сделало все для создания независимой от Москвы церкви. Сейчас именно от вас зависит будущее Украины. Вам нужно выбрать предстоятеля и статус, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре", — заявил Порошенко.
В тот момент, когда Порошенко призывал окончательно разорвать с Москвой все духовные связи, тревожные новости приходили из Винницы.
Неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор, отобрали ключи у охраны. В Винницкой епархии захват вскоре опровергнут. Но тут же новое сообщение: "Дать опровержение епархию заставили". Националисты на Софийской площади в это время уже строили планы на Киево-Печерскую лавру.
Прибрать к рукам православные святыни раскольники хотят давно. Теперь для этого все условия. Так, мечтавший о должности патриарха Михаил Денисенко, он же Филарет, как и обещал Варфоломею, на пост не выдвигался и даже пришел на Собор без патриаршего куколя. Но рядом с ним был его верный протеже — Епифаний, которого большинством голосов и выбрали предводителем новой церковной структуры.
Мечтавшие о независимости раскольники теперь могут забыть о ней окончательно.
"Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений. Все ключевые решения должны быть согласованы со Стамбулом. И, собственно, что у них остается из их самостоятельности? Да, в общем-то, ничего", — говорит Волков.
Отыгрываться, поверившие в свою значимость раскольники, очевидно, снова будут на священниках украинской православной церкви. Но ударит это по миллионам верующих Украины, которых киевский режим искусственно загоняет в новую церковную структуру. Зато Порошенко накануне президентских выборов зарабатывает баллы у майданного электората.
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