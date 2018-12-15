Медведев: "Березка" помогает понять Россию

Государственному академическому хореографическому ансамблю "Березка" имени Надежды Надеждиной исполнилось 70 лет.

По этому поводу премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев направил ансамблю поздравительную телеграмму.

Медведев отметил, что ансамбль вызывает восхищение во всем мире, это коллектив творческих людей, объединенных одной идеей. Они преданы искусству, и любое их выступление помогает лучше понять Россию.

Премьер пожелал коллективу больших творческих удач, передает РИА Новости.