Илья Воробьев: в игре с Чехией вытерпели, а потом у нас многое получалось

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал результат встречи с командой Чехии на домашнем этапе Евротура. Он сообщил, что российские хоккеисты знали, с каким планом на игру выйдет соперник.

"Ребята молодцы, было понятно, с каким планом противник вышел на игру. Но мы вытерпели, потом у нас многое получалось", — цитирует Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

На вопрос, были ли россияне готовы к постоянным ударам исподтишка в голову, тренер ответил утвердительно. "По первому периоду было понятно, что игра будет складываться таким образом", — заявил специалист.

Напомним, что сборная России разгромила чешскую команду со счетом 7:2, одержав вторую победу подряд на домашнем этапе Евротура.