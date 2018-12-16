В Приморье начинаются повторные выборы губернатора

Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в воскресенье в регионе, здесь откроются более полутора тысяч избирательных участков. В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента.

Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. Временно исполняющим обязанности губернатора президентом был назначен Олег Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область.

Сейчас на должность претендуют четыре кандидата; помимо самого Кожемяко, который идет как самовыдвиженец, это Андрей Андрейченко (ЛДПР), глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко ("Партия Роста"), Роза Чемерис (партия "За женщин России"). Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрированы 1 млн 456 тыс. 292 избирателя. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск), сообщает ТАСС.