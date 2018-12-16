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16 декабря 201801:43

Новая украинская церковь: мнение РПЦ и США

EPA

В Киеве состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры, которую возглавил митрополит Епифаний, служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Посольство США в Киеве обратилось к украинцам и к самому Епифанию с поздравлениями, заявив, что поддерживают право всех украинцев веровать по собственному усмотрению.

"Терпимость и сдержанность являются ключом к мирному переходному периоду, чтобы люди с разными религиозными убеждениями могли жить и процветать вместе", — добавили в посольстве.

А вот мнение Русской православной церкви о произошедшем на Украине: по словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны.

"То, что произошло — избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться", — полагает священник.

Константинопольский патриарх Варфоломей пригласил избранного предстоятеля "новой церкви" Украины 6 января в Стамбул, где передаст ему томос об автокефалии, сообщает ТАСС.

"Это будет не патриархия, а экзархат Константинопольского патриарха на Украине. Все назначения на кафедры будут только из Стамбула. Они проиграют, они не выиграют", — заявил ранее протоиерей Всеволод, настоятель Свято-Ольгинского собора Украинской православной церкви.

"Мы стоим на пороге большого церковного рейдерства", — считает протоиерей Николай, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

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