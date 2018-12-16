"Холодная война" для Европы – лучший фильм 2018 года

Фильм "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского завоевал главный приз Европейской киноакадемии в категории "Лучший фильм 2018 года".31-я церемония вручения наград прошла в субботу вечером в испанской Севилье.

В центре сюжета фильма, который боролся за это звание наряду с четырьмя другими лентами ("Догмэн", "Девочка", Счастливый Лазарь" и "На границе миров") — история любви музыканта и певицы на фоне холодной войны между Западом и социалистическими странами.

Павликовскому также досталось звание лучшего европейского режиссера и сценариста (в мае этого года на 71-м Каннском кинофестивале Павликовский также был признан лучшим режиссером), а актриса Иоанна Кулиг получила награду в номинации "лучшая актриса" за "Холодную войну". Премии в номинации "лучший актер" удостоился Марчелло Фонте за картину "Догмэн" (фильм рассказывает о собачьем парикмахере в небольшом итальянском городке, которому приходится противостоять бывшему боксеру, терроризирующему местных жителей), сообщает РИА Новости.