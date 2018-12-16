Роналду стал автором 5000-го гола "Ювентуса" в чемпионатах страны

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для "Старой синьоры" 5000-м в первенстве страны.

Роналду же записал на свой счет 11-й гол в нынешнем чемпионате, догнав в гонке снайперов польского форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека. Теперь они делят первое место в рейтинге самых забивных игроков турнира.