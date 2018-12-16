Новую церковь на Украине назвали Православной

Православная церковь Украины — так будет именоваться новая структура, о создании которой договорились на так называемом "объединительном соборе" в Киеве. Возглавит ее митрополит раскольнического Киевского патриархата Епифаний, напоминает телеканал "Россия 24". Томос об автокефалии получат 6 января в Стамбуле.

В Русской православной церкви считают, что объединительный по названию, но раскольнический по сути собор стал событием политической, а не церковной жизни. Дело в том, что каноническая церковь в нем участия не принимала, о вере на встрече почти не говорили. В основном там делили посты, а руководил всем этим президент Украины Петр Порошенко.