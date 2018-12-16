Явка на выборах главы Приморья превысила сентябрьскую

На повторных выборах губернатора Приморского края явка на 15:00 местного времени (8:00 по Москве) составила 29,53 процента. Уже проголосовали 432 тысячи 819 человек, рассказала журналистам секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

Это превышает явку к этому часу в первом туре выборов главы региона 9 сентября. Тогда явка к трем часам дня составила 21,37 процента, передает РИА Новости.

В ЦИК России поступило более 40 обращений по вопросам выборов в Приморье, однако среди них нет ни одной жалобы, сообщил журналистам член ЦИК России Евгений Шевченко. Не поступало жалоб и в региональный избирком, отметил он.

Результаты двух туров выборов, прошедших в сентябре, признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. Временно исполняющим обязанности губернатора президентом был назначен Олег Кожемяко, с 2015 года возглавлявший Сахалинскую область.

Сейчас на должность претендуют четыре человека; помимо самого Кожемяко, который идет как самовыдвиженец, это Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис (партия "За женщин России"). Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50 процентов голосов.