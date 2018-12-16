В Швейцарии врезался в стену автобус с людьми

В Швейцарии в ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек и пострадали еще 44. Авария произошла приблизительно в 4:15 по местному времени (6:15 по Москве) на автомагистрали A3 неподалеку от Цюриха. Автобус Mercedes, направлявшийся из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену. В результате удара переднюю часть машины полностью смяло.

Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, трое из них получили серьезные травмы. Ранним утром в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице, сообщает швейцарский портал 20 minutes. По данным местной полиции, автобус занесло на скользкой дороге. Сообщается, что единственная жертва аварии — женщина.

В посольстве России в Берне сообщили, что вступили в контакт со швейцарской полицией, и что данных о наличии россиян среди пострадавших в аварии пока нет, передает РИА Новости.