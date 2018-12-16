Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

В ДТП в Швейцарии с участием автобуса, перевозившего туристов, погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство России в республике.

В сообщении уточняется, что в автопроисшествии пострадали 45 человек, одна пассажирка погибла. Среди пострадавших — 10 граждан России.

Как уточняет ТАСС, среди россиян одна — тяжело пострадавшая туристка, один пассажир — средней тяжести, остальные получили легкие травмы, а также ушибы и порезы. От помощи, предложенной российским посольством, туристы отказались, все они отправлены в местные учреждения.

В посольстве уточняют, что троим российским туристам уже оказана амбулаторная помощь и они выписаны из клиники.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус попал в ДТП в 4.15 утра по местному времени (6.15 по Москве). Авария произошла на автомагистрали A3 неподалеку от Цюриха. Автобус Mercedes, направлявшийся из Генуи в Дюссельдорф, занесло на скользкой дороге и он врезался в стену. В результате удара переднюю часть машины полностью смяло.