СП-2: Штаты вторгаются в суверенные дела ЕС

В воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook прокомментировал текущую ситуацию с газопроводом "Северный поток - 2". По мнению политика, Соединенные Штаты вмешиваются в дела суверенных государств, не имея на это никакого права.

Как считает Косачев, линия США на доминирование разрушает принципы международного сотрудничества. Впрочем, отметил Косачев, поведение американцев привычно, а разочаровывает "молчание Германии и пассивность Евросоюза". Российский сенатор удивлен отсутствием у европейцев желания защищать свои интересы.