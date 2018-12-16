"Бегущая мишень": украинцы "хотели сделать Humvee, а получился велосипед"

Пользователи соцсетей высмеяли новый автомобиль, который готовится к поставкам в Нацгвардию Украины.

Видео "На полигоне Нацгвардии прошли испытания нового армейского автомобиля" было размещено на ведомственном YouTube-канале. На несколько часов видео посмотрели более 45 тысяч раз. В соцсетях пользователи критически оценили "новое вооружение нацгвардейцев".

"До первой растяжки. И хана экипажу", — написали фейсбучане. В Твиттере пользователи были более категоричны и, вспомнив, что новую машину в украинской Нацгвардии сравнивают со знаменитым американским армейским внедорожником Humvee, припечатали: "Хотели сделать Humvee, а получился велосипед".

Припомнили твиттеряне и то, что созданием машин для Нацгвардии занимаются волонтеры. И отметили, что даже волонтерские варианты не дотягивают до любительских "самоделкиных": "На сайте "Вездеходов.нет" круче мужики тачки собирают". Кто-то вспомнил детство и свои работы в кружке при дворце пионеров.

Назначение машины также вызвало недоумение. При всех сравнениях с Humvee украинский "внедорожный велосипед" проигрывает в главном — в отсутствии брони. "Зачем там установлен пулемет, если водителя расстреляют раньше всех?" — задались вопросом пользователи и сравнили новую разработку украинских военных с движущейся мишенью на учебном полигоне.