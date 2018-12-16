"Ильюшин" прокомментировал статью National Interest о Ил-112В и Ан-140

Генеральный директор Авиационного комплекса им. С​​​.В. Ильюшина Алексей Рогозин прокомментировал ошибки в статье американского журнала The National Interest, посвященной новому военно-транспортному самолета Ил-112В. Автор публикации сравнил российский Ил-112В и украинский Ан-140, сделав вывод, что самолеты имеют очень похожую конструкцию, но Ан превосходит Ил в скорости — 575 километров в час против 500 километров в час.

"Проблема таких обзоров в том, что зачастую сопоставляются рекламные цифры иностранных образцов с лётно-техническими характеристиками Ил-112В при взлёте с грунта с одним отказавшим двигателем", — отметил Рогозин в Facebook.

В данный момент тестовый экземпляр Ил-112В проходит аэродромные отработки. В перспективе новый транспортный Ил с заметно лучшими характеристиками заменит в российской авиации Ан-26. Ил-112В может работать в районах боевых действий, так как имеет комплекс обороны.