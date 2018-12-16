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16 декабря 201820:47 Александр Хабаров

Боже, храни Великобританию: Мэй вымолила у парламента еще один срок

На этой неделе премьер Великобритании Тереза Мэй выступила со слезной речью и просила ее не увольнять из-за провального результата в переговорах по Brexit. Главный ее аргумент в пользу того, чтобы остаться еще хоть на чуть-чуть в том, что лошадей на переправе не меняют. На волосок от отставки Тереза Мэй висела перед голосованием внутри фракции консерваторов в британском парламенте. Те сжалились и пока оставили ее. Но, похоже, лишь для того, чтобы не утруждать себя на Рождество и не наслаивать на праздник — скандал.

До слезной просьбы Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по проекту соглашения с ЕС о выходе Великобритании, которое подготовило ее правительство в ходе трудных переговоров с Брюсселем. Отменила, потому что шансы на утверждение были безнадежны. Разногласия с оппонентами у Терезы Мэй столь яростны, что обе стороны уже буквально рычат друг на друга словно собаки.

У входа в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит стоит нарядная рождественская елка, а атмосферы праздника нет. Этот год завершается крайне нервно, о предстоящем пока даже трудно что-либо предположить. В марте 2019 года, то есть через три месяца, Великобритания должна выйти из Евросоюза. Но на каких условиях, до сих пор неизвестно.

У правительства есть согласованный с Брюсселем план выхода из ЕС. Но попытка Терезы Мэй кавалерийским наскоком сломить сопротивление депутатов британского парламента провалилась. Ей пришлось отступить, отказавшись в начале недели от голосования по Brexit.

Саму ее тоже чуть не вышибли из седла, попытавшись лишить поста председателя консервативной партии. Вечером 12 декабря в зале номер 14 Вестминстерского дворца было душно и тесно. Депутаты-консерваторы решали судьбу Терезы Мэй. Итог голосования был в прямом смысле этого утешительным для премьер-министра.

"Результаты голосования показали, что партия консерваторов выразила доверие и поддержку Терезе Мэй на посту лидера партии. Количество голосов за — 200, против — 117. По уставу нашей партии следующее подобное голосование возможно через 12 месяцев".

На самом деле, то, что больше трети депутатов от правящей партии не поддерживают главу правительства, почти поражение. Это означает то, что противники Терезы Мэй при желании могут легко заблокировать любой предложенный ей законопроект. На поддержку оппозиции рассчитывать просто бессмысленно.

На одном только мятеже депутатов-консерваторов злоключения Терезы Мэй не заканчиваются. Теперь уже британский парламент может выдвинуть правительству вотум недоверия, к чему сейчас активно подталкивают лидера оппозиционной консервативной партии Джереми Корбина.

Теоретически голосование может состояться до рождественских каникул. Если премьер-министра отправят в отставку, то новый кабинет должен быть сформирован в течении 14 дней, иначе будут назначены всеобщие парламентские выборы.

Самые острые споры сейчас из-за Северной Ирландии. После Brexit там будет проходить сухопутная граница между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Сейчас она полностью открыта: здесь нет контрольно-пропускных пунктов и таможенных постов. Такой она и должна остаться по нынешнему варианту соглашения о Brexit, но Северная Ирландия рискует задержаться в единой таможенной зоне Европы на неопределенное время.

Противники такого варианта опасаются, что в итоге это приведет к развалу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и требуют от Терезы Мэй гарантий, что этого не произойдет.

И она отправилась искать защиты у европейских лидеров. Но дальше нежной встречи с премьер-министром Нидерландов дело не пошло. Уже в Берлине, словно дурное знамение, Тереза Мэй никак не могла выйти из машины, у которой неожиданно замкнуло дверь. За сдержанной улыбкой Ангелы Меркель было сложно прочитать, сочувствует она или радуется трудностям британского премьера.

Днями позже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер озвучил то, о чем его коллеги предпочитают хотя бы из вежливости не говорить. Фактически он назвал переговоры с Терезой Мэй лишенными смысла: "Нам бы хотелось, чтобы наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают, в течение следующих четырtх недель. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения".

На следующее утро участники саммита стали свидетелями сцены, которую устроила Юнкеру разгневанная Тереза Мэй. Тот объяснил неловкость трудностями перевода и заверил, что не имел в виду лично главу британского правительства. Но никаких гарантий или хотя бы обещаний со стороны Евросоюза Тереза Мэй в итоге так и не получила.

По обе стороны Ла Манша сейчас в открытую готовятся к так называемому "жесткому Brexit", то есть выходу Великобритании без какого-либо соглашения вообще. Еще один возможный вариант — проведение повторного референдума.

Сторонники сохранения страны в рамках Евросоюза считают, что, разочаровавшись в Brexit, большинство теперь проголосует за то, чтобы никуда не уходить.

"Два года ушло на то, чтобы получить соглашение о выходе, которое никого не устраивает. Можно только гадать, сколько еще времени уйдет на то, чтобы потом заключить с Европой новый договор. Когда нам обещают, что после Brexit все пойдет как по маслу, — это фантазии. Такого просто не может быть", — говорит британец.

Неопределенность, пожалуй, самое мягкое слово, для того, чтобы описать состояние хаоса, в котором пребывает сегодня британская политика. Газеты пестрят многочисленными сценариями, по которым могут развиваться дальше события, но объединяющего страну среди них нет. Слишком серьезным оказался раскол, который произошел в 2016 году после того, как Великобритания проголосовала за Brexit.

Текст: "Вести недели"

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