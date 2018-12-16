Тема:
Brexit 32 минуты назад
Боже, храни Великобританию: Мэй вымолила у парламента еще один срок
На этой неделе премьер Великобритании Тереза Мэй выступила со слезной речью и просила ее не увольнять из-за провального результата в переговорах по Brexit. Главный ее аргумент в пользу того, чтобы остаться еще хоть на чуть-чуть в том, что лошадей на переправе не меняют. На волосок от отставки Тереза Мэй висела перед голосованием внутри фракции консерваторов в британском парламенте. Те сжалились и пока оставили ее. Но, похоже, лишь для того, чтобы не утруждать себя на Рождество и не наслаивать на праздник — скандал.
До слезной просьбы Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по проекту соглашения с ЕС о выходе Великобритании, которое подготовило ее правительство в ходе трудных переговоров с Брюсселем. Отменила, потому что шансы на утверждение были безнадежны. Разногласия с оппонентами у Терезы Мэй столь яростны, что обе стороны уже буквально рычат друг на друга словно собаки.
У входа в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит стоит нарядная рождественская елка, а атмосферы праздника нет. Этот год завершается крайне нервно, о предстоящем пока даже трудно что-либо предположить. В марте 2019 года, то есть через три месяца, Великобритания должна выйти из Евросоюза. Но на каких условиях, до сих пор неизвестно.
У правительства есть согласованный с Брюсселем план выхода из ЕС. Но попытка Терезы Мэй кавалерийским наскоком сломить сопротивление депутатов британского парламента провалилась. Ей пришлось отступить, отказавшись в начале недели от голосования по Brexit.
Саму ее тоже чуть не вышибли из седла, попытавшись лишить поста председателя консервативной партии. Вечером 12 декабря в зале номер 14 Вестминстерского дворца было душно и тесно. Депутаты-консерваторы решали судьбу Терезы Мэй. Итог голосования был в прямом смысле этого утешительным для премьер-министра.
"Результаты голосования показали, что партия консерваторов выразила доверие и поддержку Терезе Мэй на посту лидера партии. Количество голосов за — 200, против — 117. По уставу нашей партии следующее подобное голосование возможно через 12 месяцев".
На самом деле, то, что больше трети депутатов от правящей партии не поддерживают главу правительства, почти поражение. Это означает то, что противники Терезы Мэй при желании могут легко заблокировать любой предложенный ей законопроект. На поддержку оппозиции рассчитывать просто бессмысленно.
На одном только мятеже депутатов-консерваторов злоключения Терезы Мэй не заканчиваются. Теперь уже британский парламент может выдвинуть правительству вотум недоверия, к чему сейчас активно подталкивают лидера оппозиционной консервативной партии Джереми Корбина.
Теоретически голосование может состояться до рождественских каникул. Если премьер-министра отправят в отставку, то новый кабинет должен быть сформирован в течении 14 дней, иначе будут назначены всеобщие парламентские выборы.
Самые острые споры сейчас из-за Северной Ирландии. После Brexit там будет проходить сухопутная граница между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Сейчас она полностью открыта: здесь нет контрольно-пропускных пунктов и таможенных постов. Такой она и должна остаться по нынешнему варианту соглашения о Brexit, но Северная Ирландия рискует задержаться в единой таможенной зоне Европы на неопределенное время.
Противники такого варианта опасаются, что в итоге это приведет к развалу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и требуют от Терезы Мэй гарантий, что этого не произойдет.
И она отправилась искать защиты у европейских лидеров. Но дальше нежной встречи с премьер-министром Нидерландов дело не пошло. Уже в Берлине, словно дурное знамение, Тереза Мэй никак не могла выйти из машины, у которой неожиданно замкнуло дверь. За сдержанной улыбкой Ангелы Меркель было сложно прочитать, сочувствует она или радуется трудностям британского премьера.
Днями позже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер озвучил то, о чем его коллеги предпочитают хотя бы из вежливости не говорить. Фактически он назвал переговоры с Терезой Мэй лишенными смысла: "Нам бы хотелось, чтобы наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают, в течение следующих четырtх недель. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения".
На следующее утро участники саммита стали свидетелями сцены, которую устроила Юнкеру разгневанная Тереза Мэй. Тот объяснил неловкость трудностями перевода и заверил, что не имел в виду лично главу британского правительства. Но никаких гарантий или хотя бы обещаний со стороны Евросоюза Тереза Мэй в итоге так и не получила.
По обе стороны Ла Манша сейчас в открытую готовятся к так называемому "жесткому Brexit", то есть выходу Великобритании без какого-либо соглашения вообще. Еще один возможный вариант — проведение повторного референдума.
Сторонники сохранения страны в рамках Евросоюза считают, что, разочаровавшись в Brexit, большинство теперь проголосует за то, чтобы никуда не уходить.
"Два года ушло на то, чтобы получить соглашение о выходе, которое никого не устраивает. Можно только гадать, сколько еще времени уйдет на то, чтобы потом заключить с Европой новый договор. Когда нам обещают, что после Brexit все пойдет как по маслу, — это фантазии. Такого просто не может быть", — говорит британец.
Неопределенность, пожалуй, самое мягкое слово, для того, чтобы описать состояние хаоса, в котором пребывает сегодня британская политика. Газеты пестрят многочисленными сценариями, по которым могут развиваться дальше события, но объединяющего страну среди них нет. Слишком серьезным оказался раскол, который произошел в 2016 году после того, как Великобритания проголосовала за Brexit.
Ранее по теме
-
Гладил, трепал, целовал: игривого Юнкера сняли с тремя блондинками1 сутки назад
-
Brexit: переговоры Евросоюза с Великобританией провалились2 суток назад
-
Brexit: Тереза Мэй внезапно уехала с саммита Евросоюза2 суток назад
-
200 – за, 117 – против: Мэй с трудом сохранила пост премьера3 суток назад
-
Тереза Мэй удержалась на посту премьер-министра Великобритании3 суток назад
-
Тереза Мэй остается премьером Великобритании3 суток назад
Сейчас
Президент Ирака отказался от британского паспорта
Картина дня
-
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
- Мария Бутина пошла на сделку со следствием
- Французская полиция подтвердила гибель Шарифа Шеката
- В "Яндексе" появилась дата смерти Порошенко
- Лукашенко ответил на "намеки" Медведева
Самое читаемое
-
Известного актера нашли на улице
- Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
- Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство
- За оторванную на съемках руку актриса требует 180 миллионов. Видео
Вести.Экономика
-
Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Лидеры ЕС указали Лондону на дверь
- Цены на нефть в Канаде взлетели на 85%: как такое возможно?
- Исследование: число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вдвое
- МИД РФ: Украина готовит военную провокацию в Донбассе
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч
- Рассекречена внешность серийной Toyota Supra
- В России представили два новых кроссовера Dongfeng
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Как не переедать на Новый год: 5 простых и понятных рекомендаций
- Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Говорят ученые: у застенчивых людей не такое похмелье, как у всех остальных
- Есть вопрос: насколько безопасен сок алоэ (и есть ли в нем смысл)
- Эмоциональное выгорание: как понять, что это случилось с вами
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Фуркад против русских биатлонистов и журналистов
- Красной икры стало больше, и она подешевела
- Украинские мужчины бегут от военного положения
Вести-Москва
-
Парковка подорожала: что еще изменилось для автовладельцев?
- От Воробьевых гор до Подольска: излюбленные места дрифтеров
- Новогоднее настроение: куда отправиться в выходные
- Выставку китайской каллиграфии в Москве начали готовить почти за год
- "Путешествие в Рождество" будет не только зрелищным, но и спортивным
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак