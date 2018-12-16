Российские пловцы завоевали серебро в комбинированной эстафете чемпионата мира

Мужская сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Китае. В дисциплине комбинированная эстафета 4х100 метров российские пловцы преодолели дистанцию за 3 минуты 20,61 секунды.

Российскую национальную сборную в заплыве представляли Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев и Владимир Морозов.

Первыми стали американские пловцы со временем 3 минуты 19,98 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены из Японии. Их время составило 3 минуты 21,07 секунды.

Серебро пловцов для сборной России стало 14-й медалью на текущем мировом первенстве. Из них 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Эти показатели позволили России занять итоговое второе место в общекомандном медальном зачете. Первыми стали США (17-15-4), третьими – венгры (4-1-0).