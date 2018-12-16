Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет

Новый американский истребитель шестого поколения может обойтись в 300 миллионов долларов, сообщает Defense News.

Это высокая цена для истребителя, который должен заменить F-15C/D и F-22. Он будет обладать большей дальностью, а система обеспечения малозаметности будет более совершенной.

Издание уточняет, что ВВС США не умеет укладываться в бюджет, но упоминает, что возможностей истребителя будут действительно гораздо больше.

Америке понадобится не менее 414 машин для перестройки авиации.

Сейчас на вооружении у США находятся самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Машины неоднократно подвергались резкой критике, в ноябре Пентагон даже заморозил программу оснащения армии из-за ржавчины на F-35, передает РИА Новости.