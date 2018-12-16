Перестрелка в Хасавюрте: ранены прохожие

В дагестанском Хасавюрте произошла перестрелка. Трое молодых людей напали на четвертого в ходе разгоревшегося конфликта, тот достал пистолет и начал стрельбу.

В ответ один из нападавших также вытащил пистолет и стал отстреливаться.

Двое были ранены. Еще двоих прохожих подстрелили случайно, в итоге в больницу попали четверо.

Ведется расследование, передает "Интерфакс".