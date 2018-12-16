Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

Южнокорейские ученые доказали, что черный рис помогает в борьбе с ожирением.

Они кормили лабораторных мышей с ожирением пророщенным черным рисом. В ходе исследований выяснилось, что рис снижает уровень холестеринов и препятствует накоплению липидов в печени.

То есть последствия употребления жирной и высококалорийной пищи нивелируются.

Также ученые выяснили, что черный рис содержит больше белка, клетчатки и антиоксидантов, чем белый, сообщает портал Food News.