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16 декабря 201819:20

Ученые посоветовали продукт, полезный для печени и сгонки веса

Global Look Press

Южнокорейские ученые доказали, что черный рис помогает в борьбе с ожирением.

Они кормили лабораторных мышей с ожирением пророщенным черным рисом. В ходе исследований выяснилось, что рис снижает уровень холестеринов и препятствует накоплению липидов в печени.

То есть последствия употребления жирной и высококалорийной пищи нивелируются.

Также ученые выяснили, что черный рис содержит больше белка, клетчатки и антиоксидантов, чем белый, сообщает портал Food News.

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