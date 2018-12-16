Украинских чиновников проверят на наличие родственников из России

Украинский лидер Петр Порошенко велел контрразведке проверить госслужащих – есть ли них родственники с российским гражданством.

Если такие чиновники обнаружатся, они будут уволены.

Такое поручение он дал главе СБУ Василию Грицаку, передает "Интерфакс".